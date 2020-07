(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2020 INFOGRAFICA Indagine Bankitalia sul post-covid, colpito reddito metà popolazione L'indagine straordinaria condotta da Bankitalia sulle famiglie italiane fra aprile e maggio ha raccolto le aspettative legate al post-covid. Oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare. Più di un terzo delle famiglie dispone di risorse sufficienti per coprire le spese essenziali per meno di tre mesi. Il 40% di chi paga un mutuo ha difficoltà a sostenere le rate, soprattutto al Centro-Sud. Il 30% della popolazione dichiara di non potersi permettere una vacanza durante l'estate. Quasi il 60% degli intervistati ritiene che le spese per viaggi, ristoranti e svaghi saranno inferiori a quelle pre-crisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev