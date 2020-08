(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2020 INFOGRAFICA M5S, sì a modifica mandato zero e alle alleanze Si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti si sono espressi sui due quesiti relativi alla modifica del mandato zero e alle alleanze per le elezioni amministrative. Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48 975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97 685 preferenze. QUESITO 1 Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio? SÌ – 39 235 voti (80,1 %) NO – 9 740 voti (19,9 %) QUESITO 2 Sei d’accordo con la proposta del Capo Politico di valutare, sentito il Comitato di Garanzia, la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali? SÌ – 29 196 voti (59,9 %) NO – 19 514 voti (40,1 %) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev