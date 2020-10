(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 INFOGRAFICA Nuovo Dpcm del 18 ottobre, ecco tutte le novità Ecco le novità del nuovo Dpcm firmato dal presidente Conte: SCUOLA Le scuole restano aperte con orari flessibili e lezioni anche pomeridiane. Si entra alle 9. Il ricorso alla didattica a distanza è previsto per situazioni critiche. MOVIDA I sindaci possono chiudere l'accesso a vie o piazze a rischio assembramento dalle 21. RISTORANTI Bar, pub e ristoranti possono aprire dalle 5 alle 24 con consumo al tavolo. In assenza di consumo al tavolo devono chiudere alle 18. Previsto il limite di 6 commensali per tavolo. Obbligatorio indicare la capienza massima del locale all'ingresso. La consegna a domicilio non ha limiti di orari. LAVORO Smart working per il 75% dei dipendenti pubblici, incoraggiato per tutte le aziende. Obbligatorie riunioni a distanza per la P.A., consigliate anche per il privato. FIERE Stop a fiere, sagre, congressi e convegni. Consentite solo manifestazioni a carattere nazionale e internazionale. SPORT Sì a partite e gare sportive regionali e nazionali per professionisti e dilettanti. Stop a gare amatoriali e dilettantistiche, ok agli allenamenti individuali. Palestre e piscine restano aperte, si valuta il rispetto delle norme prima di prendere altre decisioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev