(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 INFOGRAFICA Ok definitivo al Decreto Rilancio, ecco le novità Il Dl Rilancio prevede interventi da 55 miliardi di euro per aiutare lavoratori e famiglie dopo l'emergenza coronavirus SUPERBONUS La detrazione al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico è estesa anche alle seconde case, tranne case di lusso, ville e castelli Possibile cedere direttamente il superbonus alle imprese che eseguono i lavori ECOBONUS AUTO E MOTO Incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 e ne rottama una vecchia di almeno 10 anni L'incentivo arriva a 10 mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride Per moto e motorini elettrici o ibridi, l'ecobonus sale fino a 4 mila euro in caso di rottamazione di un mezzo vecchio SMART WORKING Per il 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione lo smart working viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 CIG E CONTRATTI Le quattro settimane di cassa integrazione Covid, previste per l'autunno, si potranno anticipare da subito Proroga dei contratti di apprendisti e lavoratori a termine, per tanti giorni quanti sono stati quelli di stop imposto dal lockdown CONGEDI Chi ha figli fino a 12 anni potrà usare i 30 giorni di congedo retribuito al 50% fino al 31 agosto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev