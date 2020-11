(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2020 INFOGRAFICA Qualità della vita, Pordenone è la città dove si vive meglio, ultimo posto per Foggia Secondo la classifica 2020, stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza, la città dove si vive meglio in Italia è Pordenone. Lo scorso anno il primo posto era occupato da Trento, che resta alla seconda posizione. Quest'anno la classifica tiene conto anche della pandemia Covid e le province più colpite perdono diverse posizioni. Bergamo ad esempio scende al 40esimo posto. Nel 2019 era 26ª. La città dove si sta peggio è Foggia, appena sopra si trova Crotone. Tra le prime posizioni, due nuovi ingressi, Vicenza e Padova, mentre Ascoli Piceno balza dal 37º al quinto posto. Posizioni deludenti per le grandi aree urbane: Milano è 45ª, Roma al 50º, Napoli in coda al 103º. Diversi poi i parametri di classificazione, Bolzano e Bologna ottengono posizioni di vertice per il lavoro. Trento si classifica al primo posto per l'ambiente, seguita da Milano, Pordenone e Sondrio. Ascoli Piceno è la provincia più sicura d'Italia, seguita da Nuoro, Treviso e Oristano. Per il tempo libero e il turismo Siena mantiene la prima posizione. Milano conferma il primo posto per quanto concerne il tenore di vita. 01_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev