(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2020 INFOGRAFICA Raggi si ricandida a sindaca di Roma, Beppe Grillo: "Daje" "Daje", arriva così l'endorsement di Beppe Grillo sulla ricandidatura di Virginia Raggi, con una foto sui social e l'incitamento tipico romano. La sindaca di Roma ha annunciato di volersi ricandidare: "Dobbiamo andare avanti, non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima". La sua candidatura dovrà passare il test della piattaforma Rousseau, perché per la Raggi si tratta del terzo mandato. Prima di diventare sindaca era stata infatti eletta consigliera comunale tra le fila dell'opposizione. Il Pd, che fa parte con il M5s del governo centrale, non è d'accordo con la ricandidatura. Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha scritto su Twitter: “Roma merita di più e qualcosa di molto diverso da questi anni”. Anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha affidato ai social il suo commento: "Finalmente i romani potranno giudicare la sindaca con il voto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev