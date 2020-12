(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 INFOGRAFICA Stretta Natale, ecco cosa si potrà fare per le feste Il presidente Conte ha illustrato in conferenza stampa le misure previste dal governo per le feste in tempo di Covid. Ecco cosa si potrà fare nei prossimi giorni 00_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev