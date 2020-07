INFOGRAFICA Ue, calo record Pil Italia, -11,2% nel 2020

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 luglio 2020 Peggiorano le stime della Commissione Europea sul 2020 a causa della crisi Covid. Il dato peggiore spetta all'Italia, con un calo dell'11,2%. Il 38,8% delle aziende italiane è a rischio chiusura. Per il 2021 è previsto un balzo del +6,1%. Tra i peggiori, insieme all'Italia, ci sono Spagna con una stima del -10,9% e Francia, al -10,6%. Chi dovrebbe andare meglio sono Olanda con il -6,8% e Germania, con una perdita stimata al -6,3%. Nel complesso, il Pil della zona euro scenderà a -8,7% nel 2020, per risalire al 6,1% nel 2021. Per Bruxelles si tratta di una recessione ancora più profonda rispetto alle attese. agenziavista.it