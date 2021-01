(Agenzia Vista) Roma, 7 gennaio Iniziano i saldi a Roma, le immagini di Via del Corso È iniziato il periodo di sconti a Roma. Nonostante il brutto tempo molti romani sono usciti per fare un giro nei negozi d’abbigliamento del centro della Capitale. Ecco le immagini della centralissima Via del Corso. 01_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev