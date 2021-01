(Agenzia Vista) Verona, 15 gennaio 2021 Inps cede 379 immobili al comune di Verona per alloggi sociali. Tridico: "Esempio per il Paese" L'Inps ha ceduto al Comune di Verona 379 immobili per alloggi sociali da assegnare a nuclei familiari disagiati. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico: “Questo accordo è reso possibile da una norma introdotta nel Decreto Rilancio per la quale mi sono battuto e consente al nostro Istituto la vendita di immobili a enti che li riutilizzano a fini sociali. Abbiamo intrapreso un percorso che punta a riconvertire le risorse provenienti da vendite immobiliari nell’acquisto di beni strutturali per l’Inps, e a lungo termine ciò si traduce in un maggiore risparmio pubblico. È un esempio per tutto il Paese". 01_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev