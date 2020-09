(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2020 Inps, Matteo Salvini: “Il presidente non paga la cassa integrazione ma si raddoppia lo stipendio” “Il presidente dell’Inps che da mesi non paga la cassa integrazione a milioni di lavoratori, si raddoppia lo stipendio. Una presa in giro per tutti gli imprenditori e per milioni di famiglie” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini contro il presidente dell’Inps Pasquale Tridico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev