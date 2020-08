(Agenzia Vista) Toscana, 13 agosto 2020 Inps, Salvini: "Tridico incapace, si dovrebbe dimettere" "Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico si dovrebbe dimettere perché non fa quello per cui è pagato". Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini, in conferenza stampa a Forte dei Marmi. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev