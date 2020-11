(Agenzia Vista) Roma, 11 Novembre 2020 “Fino ad ora Inps ha dato la Cig sulla base di periodi frammentati. Si potrebbe considerare in caso di emergenza continua un periodo di autorizzazione esteso in modo che l’azienda non debba rifare domanda ogni volta. L’azienda verrebbe incentivata ad utilizzarla per periodi più lunghi”. Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera sui sistemi di protezione sociale per i lavoratori. / Camera Webtv Durata 01_12 agenziavista.it