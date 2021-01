(Agenzia Vista), Bruxelles 20 gennaio 2021 20-01-21 Insediamento Biden, Sassoli: “Il mondo ha bisogno di forte rapporto fra Europa e USA” “La nuova amministrazione degli Stati Uniti rappresenta l'inizio di una nuova era per le relazioni transatlantiche. Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti. Insieme affrontiamo meglio le sfide che il nostro tempo ci presenta: lottare contro la crisi climatica, la perdita della biodiversità, affrontare da un punto di vista radicalmente democratico la trasformazione digitale, combattere le inaccettabili disuguaglianze che sono in aumento”. Così il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un videomessaggio in occasione dell’insediamento della nuova amministrazione americana. Sassoli ha poi aggiunto: “Solo insieme riusciremo a costruire un mondo più verde e un mondo più giusto. L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono partner naturali, con valori e storie condivise e un impegno di lunga data sullo stato di diritto, la difesa dei diritti umani, il multilateralismo. Non vediamo l'ora di incontrare il Presidente Biden, lo invitiamo a venire al Parlamento europeo per tenere un discorso nella nostra sessione plenaria.” / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev