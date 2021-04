Insegnante morta dopo AstraZenca, Toti: “Non c’è correlazione, caso segnalato all’AIFA”

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 “Come ha detto anche il Viceministro non vi è una correlazione accertata tra quello che è accaduto a quella povera ragazza e l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Noi siamo molto prudenti, abbiamo segnalato alla farmacovigilanza dell’agenzia italiana per il farmaco tutto quanto è accaduto e saranno loro a doverci dare una risposta. AstraZeneca sapete che è un vaccino molto controllato su cui c’è stato anche un ampio dibattito sulle fasce di utilizzo. La vaccinazione sta aiutando a salvare molte migliaia di persone dalla morte per Covid quindi dobbiamo sempre tenere presente qual è il risultato che si vuole ottenere.” Così il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. / Courtesy Primo Canale Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievJakhnagiev