(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 giugno 2020 Interprete dimentica microfono acceso e insulta europarlamentare della Lega L'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca posta un video sui suoi profili social e denuncia: "Sentite cosa si è permesso di dire un interprete del Parlamento Europeo dimenticando il microfono aperto, parole vergognose ed offensive!!! Questo è il clima di odio che creano i benpensanti che accusano la Lega, per me è inaccettabile, non finirà qui!!!" / Facebook Angelo Ciocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev