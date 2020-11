InVista Lombardia. Lo speciale settimanale

(Agenzia Vista) Lombardia, 06 novembre 2020 - Covid, Fontana: "Zona rossa senza deroghe, si valuta tra 15 giorni" - Lockdown in Lombardia, negozi e bar in ansia: “Speriamo duri poco” - Rapina a Milano in banca a piazza Ascoli, malviventi in fuga dalle fogne agenziavista.it