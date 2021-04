Inzaghi: "Rapporto con la Lazio andrà avanti senza se e senza ma"

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2021 "Sono contento del lavoro svolto negli ultimi cinque anni e spero di restare in questa società per tanti altri anni. Il presidente sa cosa voglia dire la Lazio per me e, secondo me, anche per Lotito sono la prima scelta. Credo che il nostro rapporto andrà avanti senza se e senza ma". E' la precisazione sul suo futuro del tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia. Ss Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev