Isole Covid-free, De Magistris: bisogna vaccinare anche migranti

Roma, 6 mag. (askanews) - "Bisogna stare molto attenti con questa questione del Covid-free. Perché non è che se tu vaccini tutti gli abitanti sei Covid-free. In quel caso sei Covid-free se chiudi l'isola agli altri. Se vuoi invece far diventare l'isola attrattiva devi vaccinare tutti altrimenti si chiude tutto. È un po' un inganno questa cosa che sta dietro al Covid-free. Si è vaccinato a Procida è stato giusto, perché a Procida è più difficile andare in ospedale, ma dire che Procida è diventata Covid-free, bisognerebbe chiuderla": lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ospite di Tagadà su La7.Sulla questione migranti, lo incalza la conduttrice, De Magistris risponde che "si devono vaccinare tutti, per essere sicuri, altrimenti si fa discriminazione, perché il virus non si ferma davanti al clandestino".