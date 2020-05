Israele, giura governo del compromesso che punta all'annessione

Milano, 14 mag. (askanews) - Dopo un anno e mezzo di paralisipolitica e tre elezioni, Israele spera che sia la volta buona. Ilnuovo governo giura questa sera e il Primo Ministro BenjaminNetanyahu si assicura uno storico quinto mandato, grazie alcompromesso con Benny Gantz, già suo rivale.Netanyahu e Gantz hanno annunciato il mese scorso che avrebberomesso da parte le loro divergenze, per unire le forze e guidareil Paese attraverso la crisi del coronavirus e le gravi ricaduteeconomiche. Nonostante le critiche, Gantz ha sostenuto che lacollaborazione con Netanyahu è l'unica via d'uscita dallaprolungata situazione di stallo.L'accordo prevede che Netanyahu serva come premier per i primi 18mesi, poi sarà sostituito da Gantz per i successivi 18 mesi, coni loro schieramenti che hanno un numero simile di ministri e unpotere di veto virtuale sulle decisioni importanti dell'altro.Tra i temi già caldi, i piani per l'annessione di gran partedella Cisgiordania già questa estate. Gantz afferma che sosterràtale mossa solo con il sostegno internazionale.Intanto in questi 18 mesi Gantz sarà ministro della Difesa, conil compagno di partito e militare in pensione Gabi Ashkenazi comeministro degli Esteri. Il vice di Netanyahu al Likud, ministrodegli Esteri israeliano uscente Israel Katz, diventerà ministrodelle finanze. La coalizione includerà anche due partiti ebreiultraortodossi per raggiungere fino a 73 seggi sui 120 delParlamento, che verrà presideuto da Yariv Levin, forse il piùstretto alleato di Netanyahu.