Israele prepara offensiva via terra, migliaia di attacchi a Gaza

Milano, 13 mag. (askanews) - Da uno dei siti da cui partono i missili di Iron Dome, la Cupola di ferro, il sistema che difende israele dai razzi di Hamas, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che sono stati effettuati quasi mille attacchi contro obiettivi dell'organizzazione armata palestinese."Continueremo ad attaccare Hamas per difendere i nostri cittadini", ha detto, non escludendo una offensiva via terra che alzerebbe ancora l'intensità del conflitto. Per Israele tutte le opzioni rimangono sul tavolo e nuove truppe sono state già inviate al confine in vista di una possibile operazione terrestre.Hamas, invece, ha annunciato di aver colpito con un nuovo missile, di portata più ampia, l'aeroporto di Eilat, che è stato temporaneamente chiuso in seguito all'attacco.Propaganda di guerra, da tutti e due i fronti, mentre il bilancio dei morti sale ogni giorno. In queste immagini si vedono i funerali di 13 comandanti di Hamas ma il prezzo più pesante è quello pagato dai civili. A Gaza sono state uccise più di 80 persone, fra cui 17 bambini; sette i morti in Israele, fra cui due bambini.