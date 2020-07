(Agenzia Vista) Rimini, 02 luglio 2020 Italia in Miniatura, dopo tre mesi di chiusura e un restyling completo il parco riapre in sicurezza Lo stupore e la soddisfazione dei primi clienti davanti alla nuova facciata di Italia in Miniatura, con la statua del bimbo gigante alto 10 metri che da oggi simboleggia Italia in Miniatura. Dopo tre mesi di chiusura e un restyling completo il parco riapre in sicurezza. Nuovo sito, nuovo logo e un restyling totale che Costa Edutainment ha affidato a Filmmaster Events. “I parchi sono una vetrina importante per il turismo dell’Emilia Romagna – non nasconde l’emozione Patrizia Leardini, General Manager Romagna-Toscana dei parchi Costa Edutainment – ed è per questo che abbiamo fortemente voluto riaprirli tutti. Italia in Miniatura è un omaggio all’estro italiano: da quello di Ivo Rambaldi, il fondatore, a quello di Federico Fellini, il sognatore, all’intera città di Rimini, che da tempo aspettava che il parco riminese per eccellenza tornasse a essere la meta di spicco per grandi e bambini. Sulla collina di Riccione abbiamo riaperto sempre oggi Aquafan, perché la stagione riccionese non poteva ripartire senza il nostro parco acquatico. Siamo pronti a presentare un ricco programma di eventi per tutta l’estate, come la collaborazione con Radio Deejay e la presenza di Rudy Zerbi per tutto il mese di agosto”. / courtesy Italia in miniatura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev