(Agenzia Vista) Trieste, 13 luglio 2020 Mattarella la storia non si cancella, serve responsabilita' Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa con il Presidente della Slovenia Borut Pahor dopo la firma del Protocollo per la restituzione della Narodni Dom alla Comunità Slovena. La struttura era stata incendiata dai fascisti. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev