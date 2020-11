(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2020 Italia Viva, Renzi: "Decisiva per coalizione e futuro legislatura" "Mai come in questo momento Italia viva è decisiva per il futuro della coalizione e per il futuro della legislatura. Mai come in questa fase noi possiamo essere decisiva". Così Matteo Renzi nel corso del suo intervento in apertura dei lavori dell'Assemblea nazionale di Italia Viva on line. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev