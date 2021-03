(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2021 Ius soli, Letta: "Italia in disastro demografico, per destra solo propaganda" "Il nostro Paese è in un disastro demografico, in un inverno demografico, non ci sarà nessun entusiasmo di ripartenza se non consideriamo la questione dell'inverno demografico. E poi penso ad una cosa che possiamo fare da subito: portare il voto per il Senato a 16 anni. E' importante che nei pesi elettorali i giovani siano forti, altrimenti peseranno solo le istanze degli anziani, invece credo che i giovani vanno aiutati". Così Enrico Letta, neosegretario del Pd, incontrando l'Associazione della stampa estera. Sampa estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev