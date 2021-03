(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo Ius soli, Rosato: “Sì nel merito, ma prima le emergenze sanitaria economica ed educativa” “Mi chiedo se questo sia il momento di mettere in campo una materia divisiva. Suggerisco prudenza pur condividendo il merito, se vogliamo arrivare a un obiettivo su questo non lanciamo il tema sui giornali ma discutiamone tra leader” sono le parole del coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev