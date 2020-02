Jetman in volo davanti ai grattacieli di Dubai

Roma, 18 feb. (askanews) - Un volo spettacolare davanti ai grattaceli di Dubai per "Jetman", ovvero Vince Reffet, famoso base jumper.Decollato dallo Skydive Dubai, una piattaforma vicino a Jumeira Beach, indossando una tuta alare con motore a reazione, in pochi secondo ha preso velocità e poi è riuscito a guadagnare quota: solo otto secondi dopo il decollo ha raggiunto i 100 metri, quattro secondi dopo ha raddoppiato e a 19 secondi era a un'altezza di 500 metri. Alla fine è salito a quasi 6.000 piedi di quota eseguendo anche evoluzioni, fermandosi, girandosi e librandosi a grande velocità. Il suo volo è durato circa 3 minuti.Un volo autonomo al 100% che fa parte delle iniziative per il progetto Mission Human Flight creato da Reffet e che il principe ereditario di Dubai Hamdan bin Mohammed ha finanziato.