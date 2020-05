(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 maggio 2020 Johansson (Affari Interni Ue): "Riaprire frontiere tra Paesi simili su situazione epidemiologica" "Naturalmente il primo obiettivo è proteggere le nostre vite e la nostra salute. Ecco perché gli stati devono fare la loro valutazione sulla propria situazione epidemiologica e se migliora, in modo simile a un altro stato membro, noi suggeriamo che riaprano i propri confini. Questo significa che uno stato può decidere di aprire a uno stato e non a un altro, se la loro situazione è diversa, ma quel confine allora deve essere aperto a tutti i cittadini Ue che vogliono attraversarlo, non solo alcuni.” Lo spiega la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, intervistata al termine della conferenza stampa nel corso della quale la Commissione Ue ha fornito le linee guida su come riprendere a viaggiare in modo sicuro e responsabile per rimettere in piedi il turismo europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev