John Kerry: "I prossimi dieci anni saranno decisivi per combattere il cambiamento climatico"

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2021 "E’ un grande piacere per me tornare in Italia a Roma. Grazie a Luigi per il lavoro che fa per combattere il cambiamento climatico. L’Italia presiederà la Cop 26 e il G20, due appuntamenti cruciali. I prossimi dieci anni sono importanti per combattere i cambiamenti climatici. E’ una sfida enorme che riguarda anche l'economia. Virando verso aziende più sostenibili possiamo creare milioni di posti di lavoro", così l'inviato per il clima degli Usa John Kerry a seguito dell'incontro con il ministro degli Esteri Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev