(Agenzia Vista) Amsterdam, 20 aprile 2021 Johnson & Johnson, Ema: "Nessun caso di trombosi rara in Europa" "Non è stato registrato alcun caso di trombosi in Europa, anche se finora si è avuto un uso limitato nei Paesi". Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa. Ema Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev