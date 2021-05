"Johnson Happy Hour" a Pozzuoli il vaccino per la fascia 18-29 è vista mare

(Agenzia Vista) Napoli, 29 maggio 2021 Il vaccino nell'ora dell'aperitivo ed è boom di giovani a Pozzuoli per l'evento "Johnson Happy Hour", la serata dedicata alla vaccinazione della fascia 18-29 e realizzata come un vero party: tanti giovani e musica in piazza con vista direttamente sul mare. Ai ragazzi è stato somministrato il vaccino Johnson&Johnson. Le immagini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev