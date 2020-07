(Agenzia Vista) Londra, 27 luglio 2020 Johnson: "Perdere peso migliora la salute e aiuta il Sistema Sanitario Nazionale" Il premier inglese Boris Johnson promuove la perdita di peso e l'attività fisica: "Anch'io per tanto tempo volevo perdere peso, così ho iniziato a fare attività fisica con il cane la mattina. Dopo la giornata sembra tutta in discesa. Perdere peso migliora la salute e aiuta a non sovraccaricare il Sistema Sanitario Nazionale, anche per combattere meglio il covid." Facebook Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev