(Agenzia Vista) Londra, 03 luglio 2020 Il primo ministro inglese Boris Johnson: "Non siamo ancora fuori dal pericolo, chiunque scelga di non rispettare il distanziamento sociale non sta mettendo solo sé stesso a rischio, ma sta deludendo anche i locali e i lavoratori che hanno lavorato duro per prepararsi a questa nuova normalità", Facebook Boris Johnson agenziavista.it