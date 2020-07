(Agenzia Vista) Gran Bretagna, 20 luglio 2020 Johnson visita scuola nel Kent: "Altri 2,2 miliardi per l'istruzione" Il premier inglese Bori Johnson visita la Discovery Primary School nel Kent: "Manteniamo la nostra promessa di aumentare il finanziamento per ogni studente, con un ulteriore aumento di 2,2 miliardi di sterline per le scuole in Inghilterra." Twitter Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev