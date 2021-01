(Agenzia Vista) Usa, 27 gennaio 2021 Kamala Harris riceve la seconda dose di vaccino La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna. La diretta dal National Institutes of Health di Bethesda, in Maryland. / Facebook National Institutes of Health (NIH) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev