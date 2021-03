Roma, 11 mar. (askanews) - Prima uscita pubblica per il principe William e sua moglie Katedopo l'intervista esplosiva del fratello Harry e sua moglie Meghan in tv da Oprah Winfrey in cui la Casa Reale è stata accusata di razzismo.La coppia ha fatto visita a una scuola in una zona disagiata nell'East London e si è intrattenuta a giocare con alcuni bambini in giardino. Lasciando la scuola William ha assicurato che la famiglia reale britannica "non è affatto razzista".