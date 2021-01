L'addio di Melania su Twitter: "Violenza non è mai la risposta"

Washington, 19 gen. (askanews) - La First lady uscente degli Stati Uniti, Melania Trump, ha scelto un videomesaggio su Twitter per dare l'addio alla Casa Bianca e si è rivolta direttamente agli americani. Anche se la sua popolarità è in calo in questi anni l'ex modella slovena elegante e sofisticata, si è sempre dimostrata discreta nella vita pubblica e in quella privata, anche nel momento del suo commiato. "Mie cari concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita aver servito come First lady. I quattro anni appena trascorsi sono stati indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore" ha detto Melania ringraziando poi i soldati e i medici, e rivendicando i successi del suo mandato. "Siate appassionati in tutto ciò che fate, ma ricordare sempre che la violenza non è mai la risposta e non sarà mai giustificata. Quando sono arrivata alla Casa Bianca, ho riflettuto sulla responsabilità che ho sempre sentito come madre di incoraggiare, dare forza e insegnare i valori della gentilezza", ha detto, tornando a riferirsi ai disordini del 6 gennaio, che aveva commentato solo cinque giorni dopo l'attacco a Capitol Hill."Scegliete sempre l'amore anziché l'odio", ha concluso Melania, che dal 30 dicembre scorso non appariva in pubblico.