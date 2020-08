(Agenzia Vista) Liguria, 12 agosto 2020 L'allenatore dello Spezia Italiano corre a salutare i tifosi per festeggiare la finale playoff Impresa per lo Spezia di Vincenzo Italiano che compie un vero e proprio capolavoro contro il Chievo, rimontando la sconfitta dell'andata e approdando quindi in finale playoff per la serie A. Ecco l'allenatore che corre trionfante dai tifosi per festeggiare. Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev