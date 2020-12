(Agenzia Vista) Roma, 6 dicembre 2020 L’Angelus del Papa: “Natale, non c’è pandemia che possa spegnere la luce” “Andiamo oltre i segni natalizi. Non ci fermiamo al segno, andiamo al significato cioè a Gesù. Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce”. Così Papa Francesco durante la settimanale preghiera dell’Angelus. Durata: 01_12 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev