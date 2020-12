(Agenzia Vista) Milano, 07 dicembre 2020 L'annuncio di Sala: "Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Milano" "Alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano", questo l'annuncio sui social del sindaco di Milano, Beppe Sala, che correrà per un secondo mandato: "In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo". / Facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev