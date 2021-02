(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 L'appello di 300 accademici a Draghi: "Semplificare, liberalizzare, investire" "L'Istat ha stimato che per ogni miliardo investito in ricerca si generano a regime oltre 4 miliardi in termini di Pil, confidiamo che il futuro governo, a differenza di quanto fatto finora, metta al primo posto ricerca e innovazione". Lo dice Giuseppe Valditara, ordinario dell'università di Torino e coordinatore di Lettera 150, il think tank di cui fanno parte i 300 accademici che hanno firmato un appello per il presidente Draghi, proponendo 10 riforme necessarie a liberare le energie del mondo della università e della ricerca, che può diventare il volano dell'economia del Paese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev