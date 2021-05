L'appello di Albano per Alitalia: "Fallimento inaccettabile, come un'aquila senz'ali"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 "Quando ho sentito che Alitalia morirà, è stato come una coltellata al cuore. Come essere umano e viaggiatore mi sento che mi stanno rubando qualcosa, sono 55 anni che volo con Alitalia, la compagnia deve sopravvivere, il fallimento di Alitalia è inaccettabile, come un'aquila senz'ali". Così Albano Carrisi in un videomessaggio di solidarietà ai lavoratori della compagnia di bandiera, riuniti in protesta a piazza del Popolo nell'anniversario del primo volo di Alitalia, avvenuto il 5 maggio 1947. Alitalia siamo noi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev