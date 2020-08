(Agenzia Vista) Napoli, 10 agosto 2020 L'appello di De Luca: "Un po' di sacrificio per evitare contagio, sempre mascherina e lavaggio mani" Il governatore della regione Campania De Luca: "Ora i giovani vengono colpiti dal virus più che in passato, dobbiamo proteggerli e riaprire le scuole in sicurezza. Un po' di sacrificio per evitare contagio, sempre mascherina e lavaggio mani" Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev