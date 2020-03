(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2020 L'appello di Magalli col gattino Lillo: "Animali non trasmettono il coronavirus, non abbandonateli" "Gli animali non possono trasmettere il coronavirus, non abbandonateli". L'appello di Giancarlo Magalli su facebook contro l'abbandono di cani e gatti secondo l'idea che possano trasmettere il coronavirus. Fonte Facebook/Giancarlo Magalli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev