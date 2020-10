(Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre L'appello di Vendola: “Legge contro omotransfobia subito. Diversità è ancora preda da cacciare” “Bullismo omofobico e transfobico ogni giorno miete ancora vittime. Viviamo ancora in contesto culturale dove la diversità è vista come preda da cacciare. C’è chi pensa di avere il diritto di ferire i diritti degli altri. Chi pensa che la discriminazione sia opinione. Ci vuole una legge contro omofobia e transfobia” queste le parole dell’ex governatore della Puglia Nichi Vendola in un post della Pagina Facebook di Sinistra Italiana Milano. / Facebook Sinistra Italiana Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it