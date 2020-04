(Agenzia Vista) Torino, 13 aprile 2020 L'applauso della sindaca Appendino ai medici cubani arrivati a Torino La squadra di medici cubani arrivata in Piemonte. La task-force, nonostante la totale mancanza in questo momento di voli da L'Avana verso l’Europa, è arrivata con un Boeing 767 della compagnia Blue Panorama messo a disposizione grazie al sostegno di Lavazza e della Fondazione Specchio dei tempi, che hanno sostenuto le spese del viaggio. Ha dato il suo supporto alla missione anche l’Aicec, l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba. Ad accogliere la squadra anche la sindaca di Torino Chiara Appendino che ha affermato: "Questa mattina, con le altre Autorità, abbiamo accolto una task force di medici dall'Avana che sarà operativa alle OGR di Torino. Uno straordinario gesto di generosità a cui va il nostro più sentito grazie" / fonte FB Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev