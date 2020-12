L’arrivo del furgone con i vaccini all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani

(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2020 L’arrivo del furgone con i vaccini all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Sapallanzani Sono arrivate all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma le prime 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biotech contro il Covid-19. Le dosi sono arrivate il giorno prima dell’inizio della campagna di vaccinazione di domenica 27 dicembre in tutti gli Stati europei. Partite dal Belgio in di un furgone con cella frigorifera, scortate dalla frontiera del Brennero alla Capitale dalle pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri, le fiale sono poi passate per la caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto a Tor di Quinto, per giungere infine allo Spallanzani. Durata: 01_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev