L'arrivo di Draghi al Quirinale con la lista dei ministri

Roma, 12 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato al Quirinale verso le 19 per il colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Draghi, che oggi ha lasciato la casa di Città della Pieva in Umbria e nel pomeriggio è rientrato nella sua abitazione romana, è salito al Colle per sciogliere la riserva sul suo incarico di formare il nuovo governo e comunicare la lista dei ministri. All'ingresso il premier incaricato ha misurato la temperatura su un termoscanner.