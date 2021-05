L'attore Steven Seagal regala una spada da samurai a Maduro

Roma, 5 mag. (askanews) - La star dell'azione di Hollywood Steven Seagal ha regalato una spada da samurai al presidente venezuelano Nicolas Maduro, durante una visita al palazzo del governo a Caracas, con una cerimonia trasmessa dalla tv di Stato.L'eroe di successi degli anni '80 e '90, esperto di aikido,vestito tutto di nero e senza mascherina, ha passato la katana a Maduro, che poi l'ha agitata in aria diverse volte, avvertendolo di non mettere le dita troppo vicino alla lama.Seagal è da tempo un grande sostenitore di Vladimir Putin e la Russia gli ha concesso nel 2016 la cittadinanza. L'attore ha visitato il Venezuela in qualità di rappresentante speciale del ministero degli Esteri della Russia. Con questa cerimonia Seagal ha voluto in un certo senso riconoscere Maduro, rieletto nel 2018 con un'elezione presidenziale criticata dall'opposizione guidata da Juan Guaidò.