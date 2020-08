L'East Terrace Garden del castello di Windsor riapre al pubblico

Roma, 6 ago. (askanews) - Riapre al pubblico per la prima volta in più di 40 anni l'East Terrace Garden, il giardino sulla terrazza Est del Castello di Windsor, una delle residenze ufficiali della Regina Elisabetta della Gran Bretagna. Si potrà visitare nei fine settimana, fino a settembre.Creato nel 1820, il giardino oggi vanta 3.500 cespugli di rose piantati intorno a una fontana centrale. Inizialmente venne progettato per creare una piacevole vista dagli appartamenti reali lungo la facciata orientale del castello.